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الإسماعيلي يواجه غزل دمياط استعدادا لبيراميدز

الشروق
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 1:48 م | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 1:48 م

اتفق الجهاز الإداري لفريق الإسماعيلى مع نظيره بنادي غزل دمياط أحد أندية دوري المظاليم على إقامة مواجهة ودية تجمع الفريقين الأحد المقبل في تمام الرابعة عصرًا.

وتتوقف مسابقة الدوري المحلي في الوقت الحالي طبقا للأجندة الدولية التى يتخللها مواجهتين للمنتخب الوطني مع نظيره إي سواتيني بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

وجاءت الودية بناء على طلب المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، سعيًا للوقوف على مستوى باقي اللاعبين بجانب التعرف على مدى استيعابهم للخطط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المواجهات الرسمية المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الدراويش عقب التوقف منافسه بيراميدز يوم الجمعة بعد المقبل فى الأسبوع الـ11 من عمر الدوري.


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