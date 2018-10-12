رئيس وزراء جورجيا يؤكد عزم بلاده الفوز بالعضوية الكاملة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء جورجيا، ماموكا باختادزه، اليوم الخميس، إن جورجيا التي خاضت حربًا ضد روسيا عام 2008، بسبب أراضيها التي انفصلت عنها بمساندة موسكو، عازمة على الفوز بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأضاف «باختادزه»، في حديث مع تليفزيون بلومبرج اليوم الخميس: "أولويتنا القصوى، هي الفوز بالعضوية الكاملة بكل من الاتحاد الأوروبي والناتو".

وتابع: "عضوية جورجيا في الناتو ستجعل المنطقة أكثر استقرارًا وأكثر ازدهارًا".

ويعد التوسع المنتظم نحو الشرق للحلف الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة، هو المصدر الرئيسي للخلاف مع روسيا.