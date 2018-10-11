انخفضت مؤشرات البورصة حتى منتصف تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.76% ليبقي عند النقطة 13245.12 وسجل "إيجي إكس 100" انخفاضا بنسبة 1.53% ليصل للنقطة 1714.95، وذلك على إثر هبوط البورصات العالمية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أكثر من 20 شهرا اليوم الخميس، بعد هبوط وول ستريت في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف بشأن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية عمليات بيع واسعة للأصول عالية المخاطر، وفقا لوكالة "رويترز".

وشهدت البورصة المصرية أمس ارتفاعا طفيفا حيث سجل المؤشر الرئيسى "إيجي إكس 30" 0.24% ليغلق عند مستوى 13621.23.

وسحبت شركة "فيون "التابعة لجلوبال تليكوم عرضها للاستحواذ على أصول شركة "جي تي اتش" في باكستان وبنجلاديش.