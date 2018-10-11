عبرت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها، بالمهرجانات والاحتفالات الفنية التي تقام لتكريم الفنانين، مستطردة: «على الرغم من وجود اهتمام بالمهرجانات، والمسيرة الفنية للفنانين، لكن ينبغي الاهتمام بصناعة السينما المصرية».



وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الوسط الفني حاليًا، يعيش حالة من الانتكاسة، مستطردة أن الوسط بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، لإنتاج أفلام جيدة ذات مستوى فني عال، وتستطيع تمثيل مصر بشكل مشرف.



وأشادت كذلك بحفل جوائز السينما العربية، الذي تنظمه مؤسسة دير جيست، متابعة أنها استمتعت بحضور حفل توزيع الجوائز العام الماضي، فلقد بيّن هذا الحفل صورة مغايرة لما هو معروف عن الوسط الفني، من أن الغيرة بين الفنانين إذا كانت موجودة، فهي لا تخرج خارج إطار الغيرة الفنية.



