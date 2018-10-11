انضمام 75 من طالبان إلى عملية السلام في نانجارهار بأفغانستان

انضم 75 على الأقل من عناصر طالبان، ومن بينهم 5 من قادتهم، إلى عملية السلام في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن مسؤولين محليين القول، إن مسلحي طالبان قد نبذوا العنف وتصالحوا مع الحكومة، بسبب جهود إدارة المخابرات الأفغانية.

وأضاف المسؤولون أن المسلحين كانوا قد شاركوا لمدة 16 عاما، في أنشطة تمرد مسلحة مناهضة للحكومة، بمنطقة باتي كوت.

من ناحية أخرى، قال حاكم الإقليم، حياة الله حياة، إن المسلحين سلموا الحكومة أسلحتهم التي ستستخدم في تأمين منطقة باتي كوت، بزعامة خمسة من قادتهم.

في الوقت نفسه، قال رئيس الاستخبارات الإقليمية، الجنرال نازار علي وحيدي، إن المسلحين سلموا أكثر من 75 نوعا مختلفا من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.