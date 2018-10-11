دياز كانيل أول رئيس كوبي يغرد لشعبه عبر «تويتر»

أصبح ميجيل دياز كانيل، الأربعاء، أول رئيس لكوبا يستخدم تويتر، حيث نال أكثر من 8600 متابع في الساعات الأولى من كتابة تغريدته.



وقال الرئيس، في أول تغريدة له على "تويتر": "نحن في (مدينة) بينار دل ريو حيث يسود التضامن الإنساني، وبذل الجهود للتعافي من آثار الإعصار مايكل".



وينظر الكثيرون إلى كانيل (58 عاما) على أنه يحاول تحديث الاتصالات الحكومية في الجزيرة، حيث اعتاد السكان البطء في تلقي التصريحات الرسمية.



كما يريد كانيل تعزيز استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتوافر الانترنت لدى عدد قليل من الأشخاص في المنازل في حين تفتقر البلاد إلى خدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول.



وقال الباحث في مجال العلوم السياسية، أرتورو لوبيز ليفي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الرئيس الجديد كوبي ينتمي إلى هذه المرحلة.. وهو يُؤهِل نفسه اليوم للتعامل مع وسائل اتصال جديدة تستخدم في أنحاء العالم".



وسرت تكهنات حول مدى تنفيذ دياز كانيل لاجراءا الاصلاح في كوبا، عقب تولي مقاليد السلطة في أبريل من خلفه راؤول كاسترو، شقيق الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو، الذي حكمت عائلته الجزيرة منذ عام 1959.



وقال لوبيز ليفي إن أهمية استخدام كانيل لموقع "تويتر" يجب ألا تكون "مبالغا فيها" رغم أنها تعكس "قدرته على تحديث سبل ممارسة السياسة".