فنزويلا تهاجم ألمانيا لمطالبتها بفتح تحقيق في مقتل سياسي

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هاجم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال إنها "جعلت من نفسها تابعة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات أريازا، بعدما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق في وفاة السياسي المعارض فرناندو ألبان الذي فارق الحياة داخل مقر وكالة الاستخبارات الفنزويلية (سيبين) يوم الاثنين الماضي.

وتقول الحكومة الفنزويلية، إن ألبان انتحر، لكن المعارضة أعربت عن قلقها من احتمال تعرضه للتعذيب حتى الموت.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء: "يُزعجنا موته ويقلقنا كثيرًا.. على كل دولة واجب ضمان سلامة مواطنيها المحتجزين."

ودعت الوزارة، إلى إجراء "تحقيق سريع وشفاف ومستقل" في ملابسات وفاة ألبان.