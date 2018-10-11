أمير كرارة سفير العلامة التجارية لشركة «Honor 8X» للهواتف الذكية

اختارت شركة (هونر) العلامة الإلكترونية الرائدة في الهواتف الذكية، الفنان أمير كرارة؛ ليكون سفيرًا لعلامتها التجارية.

وتبدأ حملات شركة (هونر) مع النجم أمير كرارة، بالتزامن مع إطلاق هاتفها الجديد والمتميز، والذي ينطلق في مصر، اليوم، ضمن مجموعة أجهزة (X، وهو هاتف Honor 8X)، حيث قدمت الشركة خدمة الحجز المسبق قبل أيام في مصر وانتهت بالكامل، وهو ما يؤكد قوة الهاتف وملامسته لاحتياجات المستهلكين، سواء من ناحية الإمكانيات أو السعر، كما تقدم الشركة لجمهورها الذي وثق في المنتج هدايا ترويجيه متميزه.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه هاتف (Honor 10)، وهاتف (Honor Play)، الملقب بـ"وحش الجيمز" في وقت سابق من العام الحالي، تتجاوز «هونر» كافة الحدود والتوقعات مع هاتفها الجديد (Honor 8X)، وهو هاتف جديد يمتلك كافة المزايا والمواصفات، التي تتمتع بها هواتف المواصفات العالية بسعر مناسب جدًا.

ويمثل هاتف (Honor 8X)، نقطة تحوّل هامة في المجموعة التي تشتهر بقيمتها الاستثنائية، التي لا يضاهيها أي هاتف، ومن خلال هاتف، يحصل المستهلكين على إعدادات متطورة، وشاشة بتقنية العرض الكامل قياس 6.5 بوصة مع تناسب قدره 91%، بين حجم الشاشة والجهاز، بالإضافة إلى تقنية CFO المتقدمة للشريحة وقائمة مطوّلة، وسعة داخلية مدهشة وبطارية تدوم طويلاً.

يحتوي (Honor 8X)، على ذاكرة ROM سعة 128 غيغابايت، مع بطاقة (microSD)، قابلة للتوسعة حتى 400 غيغابايت، ويدعم فتحة بطاقات SIM ثنائية.

كما يتمتع بوجود بطارية بقوة 3750 ملي أمبير، مع تقنية ذكية لتوفير الطاقة، مما يجعل البطارية تدوم لفترة تصل إلى يوم كامل عند الشحن لمرة واحدة، فضلاً عن أن الإعدادات المميزة للهاتف تتيح تجربة سريعة وسلسة للمستخدم، ولا ننسى أن البطارية الكبيرة تضمن الاستخدام المستمر دون انقطاع لفترة طويلة.