فنزويلا: السياسي المعارض فرناندو ألبان مات منتحرا

أكدت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، أن السياسي المعارض، فرناندو ألبان، انتحر، وذلك بالرغم من ادعاءات حول تدبير مكيدة له، في الوقت الذي شارك فيه مئات من أنصاره في جنازة جماعية له.



وذكر النائب العام، طارق ويليام صعب، إن ألبان قال إنه ذاهب إلى دورة المياه ثم قفز من نافذة بالطابق العاشر من مقر وكالة الاستخبارات (سيبين).



ووصف ما يتردد عن أنه قتل خلال جلسة تعذيب بأنها مزاعم كاذبة.



لكن النائبة المعارضة ديلسا سولورثانو، شككت في تلك الرواية، وقالت إن ألبان لا يمكن أن يكون قفز من نافذة، لأن نوافذ مقر الاستخبارات محكمة الإغلاق.



وكان ألبان قد اعتقل يوم السبت واتهم بالتورط في الهجوم الفاشل بطائرات بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو في 4 أغسطس.



كما أنه مرتبط بالمشرع المنفي خوليو بورخيس الذي يتهمه مادورو بأنه العقل المدبر للهجوم، والذي يعيش في كولومبيا.



ودعت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل.



كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق "لتوضيح ملابسات وفاة ألبان المأساوي".