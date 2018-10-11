قائد إي سواتيني: لن نكون خصما سهلا أمام منتخب مصر

أكد توني نابيتي قائد منتخب إي سواتيني أنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة منتخب مصر، المقرر لها غدًا الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال نابيتي في تصريحات تلفزيونية: "نعرف أننا سنواجه منافسًا صعبًا، فهو أحد أفضل منتخبات إفريقيا، ولكن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والظهور بأداء يليق بنا".

وأضاف لاعب منتخب إي سواتيني: "التعادل سيكون نتيجة جيدة بالنسبة لنا، مواجهة مصر تحد كبير وبعض لاعبيه محترفون في أوروبا، ولكننا نود أن نقدم أنفسنا بشكل جيد ونرغب دائما في مواجهة أقوى المنتخبات".

واختتم نابيتي تصريحاته مشيرًا إلى: "لن نجعل المباراة سهلة وسنؤدي بقوة وننتظر مباراتنا أمامهم في ملعبنا، لن نركز على لاعب بعينه بمنتخب مصر لأنهم جميعا من الطراز الأول بل سنلعب ونقاتل ونهاجم كفريق".

ويستعد المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لمواجهتي إي سواتيني ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري.