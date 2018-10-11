صحة جنوب سيناء تنظم قوافل لجميع المصالح الحكومية لاجراء التحاليل للعاملين ضمن حملة 100 مليون صحة

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نظمت مديرية الصحة بجنوب سيناء قوافل لاجراء التحاليل والفحص الطبي اللازم للعاملين بالمصالح الحكومية ضمن حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية " السكر، الضغط، السمنة"

وجابت الحملات اليوم المصالح الحكومية بمدينة الطور وتم المرور على جميع العاملين بأماكنهم وإنهاء كافة الاجراءات للكشف على فيروس سي والأمراض السارية بهدف التسهيل علي العاملين.

كما جرى توجه إحدى الحملات لديوان عامة محافظة جنوب سيناء وتم إجراء الفحص للواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة جاءات النتيجة سلبية.

وأشاد السكرتير العام بهذه الحملات مناشدا جميع مواطني جنوب سيناء بالاستفادة من هذه المبادرة التي تعد انجازا تاريخيا علي مستوى العالم لتقديم الفحوصات والعلاج مجانا للمواطن .