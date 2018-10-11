ضبط هارب من 354 حكم قضائي وآخر محكوم عليه بالإعدام

ضبطت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، شخصين أحدهما محكوم عليه في 354 حكم قضائي والآخر محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، مفادها أن المحكوم عليه الهارب (محمد.م.ع - مواليد 1945)، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة صادر ضده 354 حكم في قضايا (مباني، تبديد، تبوير أرض، إتلاف)، هارب من محل إقامته خشية ضبطه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن المتهم الهارب يتردد على محل إقامته على فترات متباعدة وباستهدافه تم ضبطه.

يشار إلى أن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور، بلغت 57 سنة، وقيمة الكفالات 49 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 370 ألف جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط المحكوم عليه الهارب (محمد.ج.أ - 32 سنة) تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، محكوم عليه في قضية "قتل عمد"، والمقضي فيها بالإعدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.