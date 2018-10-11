هيثم دبور عن «عيار ناري»: الفيلم بسيط وأي محاولة لتأويله سياسيا تعرضه للظلم

علق هيثم دبور، مؤلف «عيار ناري»، على تناول الفيلم خلفيات سياسية، قائلًا: «الفيلم بسيط وأتمنى كل الناس تشوفه كما يراه صناع العمل».



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، أن الفيلم واضح القراءة، وأي محاولة لتأويله سياسيًا تعرضه للظلم، مؤكدًا عدم صحة الإسقاطات التي يتداولها البعض عن العمل.



ومن جانبه، قال الفنان محمد ممدوح، خلال لقائه بنفس البرنامج، إنه لم يتحسس أي شبهة لخلفيات سياسية في الفيلم عند عرضه عليه، موضحًا: «لفت نظري لغز العيار الناري، والحالة الإنسانية التي يتناولها العمل، والتي هي بعيدة عن أي خلفيات سياسية».



وشارك في بطولة الفيلم السينمائي الجديد «عيار ناري»، كل من أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، روبي، هنا شيحة، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، صفاء الطوخي، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.



