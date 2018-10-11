فرضت عدد من الأحداث والقضايا نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأربعاء.



وفيما يلي نستعرض أبرز ما تناولته هذه البرامج:



ابنة «المحجوب» تطالب بإعادة التحقيق في اغتياله



طالبت الدكتورة منى المحجوب، نجلة رئيس مجلس النواب المصري الأسبق، الدكتور رفعت المحجوب، بإعادة فتح التحقيقات في اغتيال والدها مرة أخرى للوصول إلى الجناة الحقيقيين.



وقالت في لقائها ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، إنها لم تصدق أنه تم القبض الجناة الحقيقيين في قضية اغتيال والدها، متوقعة أن يكون هناك جماعات إرهابية أجنبية متورطة مع شخصيات داخل النظام الأسبق في اغتيال والدها.



وأوضحت أنها ليس لديها دليل قاطع على من قتل والدها ولكنها تمتلك بعض الشكوك والشواهد التي تؤكد شخصية القاتل.





الجيش الليبي يكشف تحركات «عشماوي» قبل سقوطه



كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، مخططات الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي ألقي القبض عليه الاثنين الماضي في مدينة درنة الليبية، قائلًا إنه كان على علاقة بإرهابيين في أفغانستان وتركيا.



وأضاف «المسماري» في مؤتمر صحفي، أن «عشماوي» تنقل بين عدة دولة عربية خلال الأعوام الأخيرة، حيث توجه إلى ليبيا في 2011، ثم غادرها إلى سوريا، وتولى هناك تدريب عددًا من العناصر الإرهابية، بفضل خبرته المتقدمة في العمليات الخاصة التي اكتسبها خلال فترة عمله بالجيش المصري.



وأوضح أن الإرهابي المقبوض عليه عاد بعد ذلك إلى سيناء وتزعم الجناح العسكري لـ«أنصار بيت المقدس»، لكنه تركهم إلى القاهرة بعد مبايعتهم تنظيم «داعش»، ومنها توجه إلى ليبيا مرة أخرى في 2013، ليبدأ في تنفيذ مخططه لتأسيس جيش مصري حر بالتعاون مع الإرهابي رفاعي سرور، الذي نجحت في القوات المسلحة الليبية في القضاء عليه بإحدى الغارات.





جزء ثان من «أولاد رزق»



كشف الفنان محمد ممدوح، عن أحدث أعماله الفنية التي ينوي تقديمها خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن مشروعه الفني المقبل هو «ولاد رزق 2».



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أنه سيشارك في تقديم النسخة الثانية من الفيلم السينمائي «ولاد رزق»، مع المخرج طارق العريان.



وأضاف أن الفيلم سيشارك به كامل الطاقم الفني الخاص بالجزء الأول، ومنهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، معقبًا: «الجزء الأول عمل بلوفاية حلوة والجزء الثاني فيه بلوفاية أحلى».





كارت الفلاح في 5 محافظات بالمرحلة الأولى



قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن منظومة كارت الفلاح سيطبق في 5 محافظات فقط في المرحلة الأولى بدءًا من نوفمبر المقبل، لإقبال عدد كبير من الفلاحين في هذه المحافظات على عملية التسجيل منذ الإعلان عن الكارت العام الماضي.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن المحافظات هي الشرقية والبحيرة والغربية وسوهاج وأسيوط، موضحًا أنه تم مراعاة اختيار محافظات من الوجه القبلي والبحري في المرحلة الأولى من تطبيق كارت الفلاح.



وذكر أن منظومة كارت الفلاح تستهدف تطبيق فكرة ميكنة الخدمات التي يحصل عليها الفلاحين من الجمعيات الزراعية.





من جانبه، قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من كارت الفلاح هو تحويل الحيازة الورقية إلى كارت إلكتروني؛ لتخزين المعلومات الخاصة بالفلاحين، موضحًا أنه سيتم إلغاء الحيازة الورقية تدريجيًا في خلال 6 أشهر.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، أنه تم استقبال 2.5 مليون استمارة من إجمالي المستهدف 6.5 مليون شخص، لافتًا إلى توفير الكارت المستحقات المالية الخاصة بالإنتاج الزراعي للفلاحين، وضمانه لعدم التلاعب في الحيازة الخاصة بهم، فضلًا عن تسهيل الحصول على الأسمدة والتقاوي وماكينات المياه، وكل ما يلزم الزراعة





حظر الطيور الحية



قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه لن يتم البدء في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، خلال اللحظة الراهنة، مستطردًا أنه سيتم إتاحة فترة بينية لا تقل عن شهرين، قبل البدء في تطبيقه، حتى تتناوله وسائل الإعلام، لعمل مناقشة مجتمعية بشأنه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه عندما يتم الاتفاق على ضرورة تطبيق القانون، لن يطبق في كل المحافظات دفعة واحدة، وإنما سيتم تطبيقه كمرحلة أولى، في القاهرة والإسكندرية.



