الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ 30 عاما أعلى قليلا من المتوسط

بعد بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 36 مليار دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 23 مليار دولار أمس، أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس سلسلة مزادات لبيع سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث باعت سندات مدتها 30 عاما بقيمة 15 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 344ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 42ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 30 عاما في الشهر الماضي بقيمة 15 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 088ر3% ومعدل التغطية 34ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 32ر2 مرة.

وفي حين جاء الاكتتاب في السندات الثلاثينية أعلى قليلا من المتوسط، كان الاكتتاب في السندات الثلاثية والعشرية أمس أقل من المتوسط.