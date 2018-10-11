محافظ السويس يزور الفدائي محمود طه بعد تعرضه لوعكة صحية

زار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الفدائي محمود طه، وذلك به تعرضه لوعكة صحية طارئة استدعت دخوله للمستشفى العام بالسويس، حيث اطمئن على صحته بعد استقرار الحالة الصحية بناء على تقرير الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس.



الجدير بالذكر أن الفدائي محمود طه قد أرسل استغاثة عاجلة لمحافظ السويس حيث أنه يعاني من بعض الأمراض المزمنة ويحتاج إلى متابعة وقد كلف المحافظ الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة بنفسه ودخوله المستشفى العام بالمحافظة وإعداد تقرير حول الحالة الصحية للبطل.



وشدد صقر على ان الاهتمام بأبطالنا واجب وطني حيث أنهم قدموا لبلادنا الكثير من التضحيات وأفنوا شبابهم في خدمة البلد.



وقد تواصل لبيب مع الفدائي محمود طه هاتفيًا ووجه سيارة إسعاف مجهزة لنقله من منزله للمستشفى حيث دخل إلى العناية المركزة واستقبله مع مجموعة من شباب الأطباء بالعناية المركزة وقاموا بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية وعمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب وإعطاء الأدوية اللازمة طبقًا للحالة المرضية وتم التعامل مع البطل إلى أن استقرت حالته وذلك بعد دخوله بفترة وجيزة.