تقرير صحفي: ألمانيا تحتاج 32 ألف معلم سنوياً حتى عام 2030

كشف تقرير صحفي أن ألمانيا تتجه نحو نقص شديد في المعلمين.

وجاء في توقع خاص بمؤتمر وزراء التعليم الذي بدأ اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين ونقله تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا، أنه من الممكن توقع أن يكون هناك حاجة لتعيين نحو 32 ألف موظف سنويا في المتوسط حتى عام 2030.

وأضاف التقرير الصحفي أنه ليس هناك عدد كاف من المتقدمين لشغل هذه الوظائف، لافتا إلى أنه من الممكن أن تظل مئات وظائف المدرسين خالية كل عام.

ويعتزم وزراء التعليم المحليين بالولايات الألمانية التشاور بشأن هذه التوقعات خلال المؤتمر الذي يبدأ اليوم الخميس في برلين ويستمر لمدة يومين.

وبحسب التقرير الصحفي، هناك حاليا أكثر من 798 ألف مدرس بألمانيا.

وأشار التقرير أن شرق ألمانيا يواجه بصفة خاصة نقصا في أعداد المعلمين.

ويمكن مواجهة حالات نقص شديدة بصفة خاصة في المدارس المهنية وبالنسبة للمدرسين الحاصلين على تدريب مهني تربوي للحالات الخاصة، كما أن هناك صعوبات كبيرة بمدارس التعليم الابتدائي، بحسب التقرير.