حملة مكبرة لضبط «النباشين» وتجار فرز القمامة وسط الإسكندرية

شنّ، قسم شرطة اللبان، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، وحي الجمرك، وشركه نهضة مصر للخدمات البيئية، حملة مكبرة، اليوم الخميس، استهدفت مواقع تُجار المفروزات الناجمة عن نَبش القمامة، والمرابطين في شوارع «النجاة، الفراهده، السبع بنات».

وخلال الحملة تم ضبط إحدى السيارات العاملة في مجال الفرز، تحمل أرقام «س م ي 6159» محملة بعدد من الجواني «جامبو»، مُرسلة لأحد وسطاء المصانع في منطقة العامرية، فتم التحفظ عليها بديوان عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها.

ووفقًا لبيان صحفي، تبين أثناء الحملة اعتداء تجار الفرز على قطعة أرض تبين أنها ملكاً للدولة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تبين أيضا حيازة بعض التجار لعدد من الكلاب المفترسة بهدف أعمال التأمين وعدم اقتراب أحدً منهم، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.