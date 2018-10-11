رئيس مصلحة الضرائب يكشف سبب إعفاء الممولين من غرامات التأخير

قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون 174 لتسوية غرامات التأخير مع الممولين وفر للموازنة العامة للدولة 4 مليارات جنيه، من إجمالي المستهدف 10 مليارات جنيه حتى الآن.



وأوضح في تصريحات في برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن القانون الجديد يعفي الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90% حتى شهر نوفمبر 2018، و70% حتى نهاية العام الحالي، فضلًا عن 50% حتى شهر فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة.



وتابع: «القانون القديم رقم 110 تسبب في تأخير سداد الضريبة بسبب غرامات التأخير وتقدمنا بمقترح بالقانون الجديد لمجلس النواب ووافق عليه»، مؤكدًا أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة المالية بحل كافة المنازعات مع الممولين.



وأضاف أن لجان الطعن أصدرت أكثر من 80 ألف قرار خلال الفترة الماضية؛ لحل مشكلات الممولين ورفع الأعباء عنهم، مشيرًا إلى توفير حل مشاكل الممولين 16مليار و100 مليون جنيه في الفترة الماضية، ونتوقع تحصيل 5 مليارات أخرى في نهاية العام الجاري.



