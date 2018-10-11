القبض علي كينية تنشر صورها الخليعة على مواقع التواصل بالغردقة

ألقي ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر القبض علي فتاة كينية الجنسية تدعي (م ا ن) مواليد 1994، قامت باستقطاب المصريين والأجانب عن طريق صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب يفيد بتمكن الرائد خالد المتولي معاون مباحث الآداب من ضبط فتاة كينية الجنسية مواليد 1994 بمنطقة الكوثر قامت بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي نشرت من خلالها صورها الخليعة وفيديوهاتها العارية وأرقام تليفوناتها لممارسة الجنس مقابل 1200جنيه للساعة لراغبي المتعة الحرام، وتم تحرير المحضر رقم 12764 قسم اول الغردقة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.