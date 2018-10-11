المنتخب الأوليمبي يتدرب اليوم فى الإمارات

يؤدى المنتخب الوطني الأوليمبي، بقيادة شوقى غريب، المدير الفني، أولى تدريباته اليوم، بالإمارات، وذلك على ملعب نادى الاتحاد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبى، وصلت إلى مطار دبى فجر اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات.

وكان فى استقبال البعثة بالمطار مندوب القنصلية المصرية بدبى ومندوب اتحاد كره القدم الإماراتي.

و يرأس البعثة، محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تضم 24 لاعبًا، استقر عليهم الجهاز الفني من أجل خوض مباراتين وديتين أمام الإمارات يومي 12 و15 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الأولمبي، نظيره الإماراتي غدًا، في أطار المباراة الأولى ، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.