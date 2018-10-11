صرح سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات بأن الإمارات بدأت زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، وكتب على حسابه على موقع "تويتر" :"تماشياً مع متطلبات السوق، بدأت الإمارات العربية المتحدة زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، ومن المتوقع زيادة مستويات إنتاجها في أكتوبر و نوفمبر 2018".

وأضاف :"ستبلغ الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2018 حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم، وسيخضع إنتاجنا لشهر ديسمبر حسب طلب الزبون وحاجه السوق".

وأكد أن "الإمارات تظل ملتزمة بالعمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة لضمان التوازن والاستقرار في السوق، وذلك لمصلحة كل من المنتجين والمستهلكين".

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح مؤخرا بأن السعودية وشركائها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك قامت بزيادة صادراتها بحوالي 1.5مليون برميل يوميًا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة وجهت أمس الأول الثلاثاء نداء مباشرا إلى أوبك وطالبتها بزيادة الإنتاج، وحذرت من أن ارتفاع الأسعار يلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار النفط الخام بـ20% منذ أغسطس في وقت تكافح فيه أوبك لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنتاج في العديد من دول المنظمة.