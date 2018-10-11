ميركل: الشيطان يكمن في تفاصيل مفاوضات «بريكست»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إنّ هناك "تقدُّمًا" يُحرز في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من قمة أوروبية حاسمة، غير أنها حذّرت من أنّ "الشيطان يكمن في التفاصيل".



وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل في ما قد يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي "هناك تقدّم"، مضيفة: "آمل أن يكون هناك تقدُّم في الأسبوع المقبل. نحن سعداء بأنّ هناك مناقشات مكثّفة، لكنّ الشيطان يكمن في التفاصيل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف مفاوضات البريكست، قلل الثلاثاء من احتمال التوصل إلى اختراق في قمة الاتحاد الاوروبي الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن التوصل الى اتفاق لن يتم قبل نوفمبر.



ورفض راب القول متى تخطط الحكومة لنشر المقترحات بشأن الحدود مع إيرلندا، وهي القضية الشائكة في محادثات بريكست.