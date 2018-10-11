مقتل 3 أشخاص جراء زلزال ضرب جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين

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لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، جراء زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين مساء الأربعاء "الخميس بالتوقيت المحلي".

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن "الضحايا لقوا حتفهم جراء سقوط ركام عليهم".

وتضرر 25 منزلا على الأقل في منطقة سومينيب بإقليم جاوة الشرقية جراء الزلزال، حسب نوجروهو.

ووقع الزلزال عند الساعة 01:44 بالتوقيت المحلي، 18:44 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 61 كيلومترا شمال شرق سيتوبوندو الواقعة في جاوة الشرقية، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

كما شعر بالزلزال سكان جزيرة بالي الإندونيسية، حيث يعقد اجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكدت السلطات أن الزلزال لم يتسبب في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ولا تزال إندونيسيا تتعافى من زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر تبعته موجات مد عاتية (تسونامي) الشهر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص في جزيرة سولاويسي.