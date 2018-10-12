بولندا تعاني عزلة داخل الاتحاد الأوروبي بسبب إعلان الحقوق الأساسية

ظهرت، اليوم الخميس، عزلة بولندا داخل اجتماع لوزراء العدل بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج كان مخصصًا لمناقشة تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبية.

وجاء ذلك، وفقًا لما صرح به دبلوماسيون حضروا الاجتماع، إثر احتجاج بولندا على إشارة بالميثاق إلى التمييز ضد المثليين والمثليات، ولم توافق على الإعلان المشترك الذي وقعه الوزراء اليوم.

وقال المشاركون في الجلسة، إن التوتر ازداد احتدامًا داخل القاعة، وقد وصف بعض المشاركين المسلك البولندي بأنه مشين، واوضحوا أن من العار ألا يتفق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي على موضوع الحقوق الأساسية.

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