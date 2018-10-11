كشفت قناة «الحياة»، عن خريطتها البرامجية الجديدة والتي تنطلق بداية من اليوم الخميس، ببرنامج الإعلامي توفيق عكاشة.

وأعلنت القناة في فيديو نشرته عبر قناتها بـ«يوتيوب»، مساء الخميس، أن برنامج «مصر اليوم»، للإعلامي توفيق عكاشة، سيذاع من الخميس إلى السبت، في الثامنة مساءً.

ويعود برنامج «الحياة اليوم»، مجددًا يوم الأحد المقبل، ويذاع أسبوعيًا حتى الأربعاء في الثامنة مساءً، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل والمحامي خالد أبو بكر.

وتظهر الإعلامية ربهام سعيد، ببرنامجها «صبايا»، يومي الأحد والاثنين في العاشرة مساءً، بينما يقدم الفنان أشرف عبد الباقي، برنامج «قهوة أشرف»، يوم الثلاثاء في العاشرة مساءً، والفنان هشام عباس، يقدم «شريط كوكتيل»، مسا الخميس.