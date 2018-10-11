الخميس 11 أكتوبر 2018 10:43 ص القاهرة القاهرة 25.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوجهون التحية لروح «السادات»

نور رشوان
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:22 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:22 ص

وجه الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التحية لروح الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، صاحب قرار العبور.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك