الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوجهون التحية لروح «السادات»

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وجه الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التحية لروح الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، صاحب قرار العبور.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».