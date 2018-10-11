الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوجهون التحية لروح «السادات»

الأكثر قراءة
مللت شراء الزنجبيل؟ تعرف على طريقة زراعته بالمنزل
عميد بلدية درنة: في هذه الحالة فقط سيتم تسليم «العشماوي» للسلطات المصرية
تعرف على المصرية دينا باول.. مرشحة «ترامب» للأمم المتحدة خلفا لـ«هيلي»
ترامب يطالب السعودية مجددا بأموال مقابل حمايتها
شارك برأيك
ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
مؤيد
معارض
لا أهتم
النتـائـج
تصويت
وجه الحضور بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التحية لروح الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، صاحب قرار العبور.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».