الأمم المتحدة: 11% فقط من حالات الاغتصاب في العالم يتم الإبلاغ عنها

قال محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، إن هناك تزايدًا في حالات الاغتصاب مقارنة بـ10 سنوات ماضية، وذلك في العالم بشكل عام، وفي مناطق النزاع المسلح بشكل خاص.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «نقاط ساخنة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن 11% فقط من حالات الاغتصاب في العالم يتم الإبلاغ عنها، وذلك بموجب آخر دراسة أجرتها الأمم المتحدة بهذا الشأن.



وتابع أن هناك أنظمة كثيرة تسعى إلى أن يكون هناك حلول شاملة لحالات الاغتصاب والتحرش والعنف ضد النساء بشكل عام، وقد شجعت النساء على الإبلاغ عن تعرضهن للاغتصاب، مشيرًا إلى تغليظ عقوبة جرائم الاغتصاب في الهند إلى الإعدام.



وذكر أن هناك إعلام مسؤول يطرح تلك القضايا ويتناولها بجرأة في محاولة لإيجاد حلول لها ومعالجتها، وهناك إعلام غير مسؤول يستخدمها كمادة مثيرة للحصول على متابعين أكثر، لافتًا إلى أسباب عزوف النساء عن الإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجرائم، والتي منها استغراق هذه القضايا في المحاكم سنوات عدة، وعدم تغليظ العقوبات على الجناة، وأحيانًا يكون بسبب أن المعتديين أنفسهم لا يطالهم القانون.



