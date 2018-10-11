هويسكا الإسباني يعين رودريجيز مدربا جديدا له

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أعلن نادي هويسكا الإسباني اليوم الخميس عن تعيين فرانسيسكو رودريجيز في منصب المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء تعيين رودريجيز بعد يومين فقط من إقالة المدرب الأرجنتيني السابق ليو فرانكو.

وتولى رودريجيز تدريب فريق قرطبة في دوري الدرجة الثانية الإسباني الصيف الماضي لكنه رحل عن الفريق بعد 30 يوما فقط.

وتشمل مسيرة رودريجيز أيضا تدريب الميريا ومورسيا ولوجو.

وجاءت إقالة ليو فرانكو بعد خسارة هويسكا خمس مرات في أخر ست مباريات بالدوري الإسباني.

وبدأ هويسكا رحلته في الدوري الإسباني بالفوز على إيبار 2 - 1 قبل أن يتعادل مع اتلتيك بيلباو 2 - 2.

وتعرض هويسكا لهزيمة مذلة على يد برشلونة حامل اللقب 2 - 8 ومنذ ذلك الحين بدأت المعاناة الحقيقية للفريق في الدوري المحلي.

وتولى الحارس الأرجنتيني فرانكو الذي انهى مسيرته الكروية في صفوف هويسكا، منصب المدير الفني للفريق في يونيو الماضي.