أردوغان: الاتفاق مع أمريكا بخصوص منبج السورية تأجل «لكن لم يمت»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا تأجل "لكن لم يمت تماما".



وأدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين الذين كانوا مرافقين له في رحلة العودة من زيارة للمجر، وفقا لصحيفة "حريت" التركية.



وكانت تركيا والولايات المتحدة توصلت لاتفاق، في يونيو الماضي، بشأن منبج الواقعة في شمال سوريا، عقب أشهر من الخلافات.



وينص الاتفاق على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل من منبج، وأن تتولى قوات تركية وأمريكية حماية الأمن فيها عبر دوريات مشتركة.



وتختلف أنقرة مع واشنطن في قضية دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، في وقت تعتبر تركيا هذه الوحدات جماعات إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني.



وقد شنت تركيا عملية "درع الفرات" في شمال سوريا ثم دخلت بريا إلى عفرين السورية بهدف طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.



من جهة أخرى، سئل أردوغان عن محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا، فقال إنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاء لأن تركيا دولة قانون، حسب تعبيره.