«الكهرباء» تحتفل بتخريج 10 متدربين من كينيا ضمن برنامجها التريبي

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج عدد 10 متدربين من دولة كينيا فى البرامج التدريبي «تكنولوجيا طاقة الرياح»، وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لبناء وإعداد الكوادر من دول حوض النيل.

ورحب المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أثناء الاحتفالية بالمتدربين من دولة كينيا الشقيقة، مؤكداً على تقدير مصر العميق للجذور والعلاقات الإفريقية، فضلاً عن إدراكها الجيد للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية بأكملها.

وأكد دسوقي فى بيان لوزارة الكهرباء، حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق طموحاتنا المشروعة؛ ليعم السلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه البرامج التدريبية فى إطار التعاون الثنائي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر«EEHC»، وإتحاد خدمات الطاقة بإفريقيا «APUA» لتحسين جودة خدمات الطاقة المقدمة بالدول الإفريقية، والمساهمة فى بناء القدرات وتنمية المهارات للمشاركين الأفارقة فى مختلف مجالات الكهرباء، من خلال التدريب النظرى والعملى المقدم من جانب الخبراء بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وإتحاد خدمات الطاقة بإفريقيا، وفقاً لبروتوكول الشبكة الإفريقية للمراكز المتميزة فى مجال الكهرباء «ANCEE»، على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية كجزء من أنشطة الشبكة الإفريقية للمراكز المتميزة فى مجال الكهرباء.

كما أكد أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، معرباً عن رغبته فى دعم وتعزيز أواصر التعاون بين الدول الإفريقيةن لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج التدريبية لدعم العلاقات المشتركة، والتى ستعود بالمنفعة على كافة الأطراف.

وأعرب عن أمله فى قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم؛ لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم، هذا وقد تخلل هذه الدورات التدريبية عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تم زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى، فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم.