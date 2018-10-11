سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع لعدم إنجابها في الإسكندرية

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه؛ يفيد سقوط سيدة من داخل عقار بمنطقة طوسون، وأصيبت باشتباه كسور في عظام الجمجمة والكتف الأيمن والضلوع، وتم نقلها لمستشفى شرق المدينة للعلاج.

ووفقاً لبيان أمني، اليوم الخميس، فإنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين قيام «ا.م.ا» 26 عامًا، ربة منزل، بإلقاء نفسها من شرفة شقتها الكائنة بالطابق الرابع في الطريق العام، مما أدى لحدوث إصابتها، ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والدتها «د.ا.ع» 42 عامًا، ربة منزل، مقيمه في ذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، مضيفة أن نجلتها حاولت الانتحار؛ لكونها تعاني من حالة اكتئاب نفسي تعالج منه، بسبب طلاقها وعدم إنجابها، ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابتها.

تم إخطار النيابة العامة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر رقم 10853 لسنة 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه؛ لتباشر التحقيق في ملابسات الحادث.