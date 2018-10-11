وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى مواصلة الاستعانة بالجيش الألماني ضد «داعش»

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى مواصلة الاستعانة بقوات من الجيش الألماني ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال «ماس»، اليوم الخميس، إن وجود "عراق آمن لا يقدم أرضًا خصبة للإرهابيين ويوفر للناس فرصًا على المستوى المحلي، كما يسهم في استقرار المنطقة. وهو يعد في النهاية الوسيلة الفعالة للحد من أسباب اللجوء والهجرة غير الشرعية". وأكد الوزير أنه لا يجب ترك العراقيين بمفردهم في منتصف الطريق.

يشار إلى، أنه لابد أن يتخذ البرلمان الألماني "بوندستاج" قرار بشأن الموافقة على تمديد تفويض مشاركة الجيش في المهمة ضد تنظيم الدولة.