طرحت شركة «universal pictures»، المنتجة لفيلم «Glass»، الذي يُعد استكمالًا لأحداث فيلمي «Split» عام 2016، و«Unbreakable»، الصادر عام 2000، التريلر التشويقي الثاني للعمل، ومن المقرر طرحه في دور العرض بالولايات المتحدة يوم 18 يناير 2019.

تدور أحداث السلسلة، حول عدد من الأشخاص المهوسين، ويمتلك كل منهم قدراته الخاصة، منهم ديفيد دان حارس أمن، ويمتلك قدرات بدنية غير عادية، وشخصية كيفن ويندل، الذي يعاني من انفصام في الشخصية، ويمتلك 23 شخصية مختلفة، و"Glass" الذي يعاني ضعفًا في مناعته ولكن يمتلك ذكاءً خارقًا.

«Glass»، تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، ومن بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، وسبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث.