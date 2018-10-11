الوزارات في أي دولة تعني الحكومة التي تسيير أمور الدولة وتدخل في حل الأزمات والمشاكل، وهناك حقائب وزارية ثابتة في جميع دول العالم، لكن هناك دولاً كسرت التقاليد المعتادة في الحقائب الوزارية، وشكلت حقائب وزارية خاصة بدولتها وجديدة على عالمنا.

قررت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، صباح أمس، تعيين جاكي دويل برايس وزيرة لمنع الانتحار، في محاولة منها لتقليل عدد الأشخاص المنتحرين.

واعتبرت "ماي" أن تعيين وزيرة لهذا الدور الجديد، خطوة تساعد في التعامل مع قضية الانتحار، بعد إقدام نحو 4500 شخص كل عام في إنجلترا على الانتحار.

ووزيرة منع الانتحار ليست «التقليعة الأولى» في الحقائب الوزارية، وترصد لكم «الشروق» أبرز الحقائب الوزارية الجديدة تم اعتمادها في العالم...

- وزارة الوحدة بريطانيا:

أعلنت الحكومة البريطانية مطلع عام 2018، استحداث وزارة جديدة تحت اسم وزارة الدولة لشؤون الوحدة، وتهتم بكيفية التعامل مع مشكلة «الوحدة» التي يعانيها الملايين في بريطانيا.

- وزارة السعادة والتسامح الإماراتية:

تم الإعلان عن إنشاء وزارة السعادة في الإمارات عام 2016، وجاء انشائها لمواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها، لتحقيق رضا الناس الذي يعود على نجاح الاقتصاد، وفي نفس العام تم الإعلان عن إنشاء وزارة التسامح لترسيخ قيم التسامح، والتعددية والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً.

- السعادة الاجتماعية في فنزويلا:

في 2013، أعلنت فنزويلا عن إنشاء وزارة السعادة الاجتماعية؛ لتخفيف حدة الفقر، والرعاية السامية والحساسة، للمواطنين وتوفير احتياجاتهم، والاهتمام بكبار السن وتنفيذ البرامج الاجتماعية.

- وزارة اليوجا في الهند:

خصصت الهند عام 2014، وزارة كاملة لرياضة اليوجا؛ لأهميتها الكبيرة لدى الهنود، ولتعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة واعترافًا بشعبيتها العالمية.

- وزارة البهجة مملكة بوتان:

قررت حكومة مملكة بوتان التي تقع في جبال الهملايا، عام 1972، إنشاء وزارة مختصة بمراعاة الشئون المتعلقة بالديانة البوذية التي يعتنقها قاطنيها، وتحديد مؤشرات الرضا والسعادة التي يشعر بها المواطنين.

- وزارة الجنس في إسبانيا:

في 2017، استحدثت إسبانيا وزارة الجنس داخل حكومتها، وتعمل على رعاية الحياة الجنسية للمواطنين؛ لزيادة الخصوبة لديهم، نظراً للانخفاض الكبير في معدل المواليد.

- وزارة الشؤون القبلية في الهند :

أُنشأت الوزارة الهندية عام 1999، عقب انفصالها عن وزارة العدل والتمكين الاجتماعي؛ للتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة للقبائل، وتكون حلقة الوصل لتشكيل السياسة العالمية، لوضع برامج التخطيط والتنسيق بهدف تنمية القبائل.

- وزارة المواهب في الإكوادور:

تهدف هذه الوزرة إلى الاهتمام برعاية المواهب الشابة في الدولة، واستثمارها لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

- وزارة الكوكا في بوليفيا:

وزارة مختصة بنبات الكوكا في بوليفيا، وتستخرج منه مادة الكوكايين المرتبطة بالتراث البوليفي، ويشير الدستور منذ عام 2009، إلى أن الكوكا «إرث ثقافي ومورد طبيعي متجدد في التنوع الحيوي البوليفي، بالإضافة إلى كونها عاملاً للترابط الاجتماعي».