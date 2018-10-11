الصين: مزاعم التجسس الامريكية مجرد «افتراء محض»

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قالت وزارة الخارجية الصينية إن المزاعم الامريكية بشأن القبض على مسؤول صيني بتهمة التجسس ومحاولة سرقته أسرار تجارية من شركات أمريكية تعمل في مجال الطيران والفضاء، هو "افتراء محض."

وقد تم اتهام شو يانجون، نائب مدير قسم إدارة أمن الدولة في إقليم جيانجسو الصيني، بالتجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة أسرار تجارية من شركات مثل "جي إي أفييشن"، وهي شركة تابعة لشركة "جنرال إلكتريك".

وقد تم اعتقال شو في بلجيكا في الأول من إبريل وتسليمه إلى الولايات المتحدة أمس الاول الثلاثاء.

وقال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس: "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من التعامل (مع القضية) بشكل عادل وقانوني، لضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمواطن الصيني."

وتصنع جنرال إلكتريك محركات الطائرات النفاثة والدوارات التوربينية، بالإضافة إلى قطع غيار الطائرات العسكرية والتجارية.