ضبط اخطر تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الصرف الآلي ببورسعيد ‎

نجحت مديرية امن بورسعيد فى القبض على 3 أشخاص كونوا عصابياً تخصص فى سرقة ماكينات الصراف الآلى (ATM) بأسلوب كسر و اتلاف الماكينات.

تلقى اللواء هشام خطاب - مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إخطاراً من اللواء عبد الوهاب شعراوي - مدير إدارة البحث تنسيقاً وفرع الأمن العام ببورسعيد بتوافر معلومات عن قيام ثلاث أشخاص بارتكاب حوادث سرقات ماكينات الصراف الآلى عن طريق كسرها وإتلافها وشروعهم في سرقة الأموال من داخلها واعتزامهم استهداف عدد من ماكينات الصرف الآلي ببورسعيد.

وعلى الفور أمر مدير أمن بورسعيد بسرعة ضبط الجناة، وبتكثيف الجهود والتي أسفرت عن ضبطهم في أحد الأكمنة التي أعدت لهم، وتبين أنهم "ج أ" ٢٦ سنة، ح ح أ ٣٥ سنة "مسجل خطر" ، ك أ، ٢٢ سنة وبحوزتهم المعدات المستخدمة في السرقة وهي عبارة عن صاروخ قطع ، منشار حدادي ، عدد خفيفة ومجموعة من المفكات

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات الصراف الاًلي الخاص بصرف الأموال باستخدام الأدوات المضبوطة بعدد من البنوك منها ماكينة الصراف الآلى ببنك مصر و بنك الاسكان و التعمير بدائرتي الزهور و الشرق بنفس الأسلوب ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .