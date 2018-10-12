أكد فتحي السيد المدير الفني لفريق منيه سمنود، أن فريقه استعد بشكل جيد لمدة أسبوع لمباراة الزمالك التي أنتهت بفوز الأبيض 1-0، في المباراة التي جمعتها على ملعب بتروسبورت، ضمن دور الـ32 من منافسات كأس مصر. "تابع التفاصيل"

وقال السيد في تصريحات لقناة "أون سبورت": "اللاعبين حاولوا غلق المساحات على لاعبي الزمالك، وكان أمالنا الخروج من أول 30 دقيقة بدون أهداف، ونجحنا في الصمود حتى الدقيقة 83".

وأضاف: "فريقي نال الثقة على أرضية الملعب في كل كرة هددنا بها مرمى الزمالك، وعلى الجانب الأخر زاد توتر لاعبي الأبيض مع تأخرهم في تسجيل هدف".

وواصل:" كنت أطمع في الوصول لركلات الترجيح أمام الزمالك، فهو من الفرق المرشحة للفوز بكأس مصر، بجانب الأهلي وبيراميدز، ولكن خبرة الزمالك حسمت اللقاء".

وأتم: "مشكلة اللاعب المصري في الفرق الكبيرة، أنه يتوتر عندما يتأخر في التسجيل، وتركيزه يقل على المرمي، وكلما توتر لاعبي الزمالك في التأخير في إحراز الهدف كان في صالحنا، وترفع من معنويتنا".

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 بهدف عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 83، ليواجه الإنتاج الحربي.