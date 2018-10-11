«الزراعة» تبدأ اليوم استلام 450 ألف قنطار قطن إكثار

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا يمكن ترك الفلاحين فريسة للتجار تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة جمعت بيانات 2.4 مليون "كارت فلاح".



وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، أن الشركة القابضة وفروعها في المحافظات سوف تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، استلام أقطان الإكثار وهي تقريبا حوالي 450 ألف قنطار.



وأشار إلى أن الوزارة تبحث مبادرة من بعض البنوك الوطنية للمساهمة فى حل أزمة القطن عن طريق التمويل على أن تكون سعر الفائدة 12% فقط، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسعر توريد القطن.



ونوه أبو ستيت، بأنه بالنسبة للأقطان التجارية فهناك اتفاق مع بعض البنوك على التمويل بفائدة 12% وهذا الاتفاق سوف يتم اعتماده على الأسبوع القادم.



وأكد أبو ستيت، أن الحكومة لن تتخلى عن الفلاح وملتزمة باستلام القطن بسعره المعلن 2500 وجه قبلي و2700 وجه بحري، رغم انخفاض أسعاره العالمية.



وأكد أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده يزعج بعض الأطراف الدولية المنافسة.