ظهور «حقيقة» قضية تعاملت فيها الشرطة الإيطالية بوحشية بعد 9 سنوات

أعلنت محكمة إيطالية، اليوم الخميس، أن مشتبها به في إيطاليا توفي أثناء احتجازه قبل تسع سنوات، متأثرًا بتعرضه للضرب المبرِّح، جاء الكشف عن الحقيقة بعد أن تحولت محنة الرجل إلى فيلم قدمته شبكة "نيتفليكس" للبث الرقمي الحي حيث لقي استحسانا من النقاد.

وتوفي ستيفانو كوتشي في روما يوم 22 أكتوبر 2009، بعد أسبوع من إلقاء القبض عليه بتهمة تتعلق بالمخدرات، وظهرت على جثة الشاب (31 عاما) علامات تعرضه للاعتداء، بعد أن كانت الشرطة نفت مرارًا تعرضه لمعاملة سيئة.

وتحولت القضية إلى فيلم يحمل عنوان "أون ماي سكين"، وهو دراما تستند إلى قصة حقيقية أنتجته "نيتفليكس" وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الجاري، وتلقى ملاحظات إيجابية.