إياد بركات يتوج برابع برونزية لمصر في أولمبياد الشباب

توج إياد بركات لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو برابع ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والمقامة بمدينة بيونس آيرس بالأرجنتين حتى 18 أكتوبر الجاري، الحصول على ميدالية في منافسات التايكوندو.

وحصل إياد على برونزية منافسات وزن تحت 73 كجم في التايكوندو بعد خسارته أمام البلجيكي بدر أشاب بنتيجة 8-4 في الدور نصف النهائي.

وسيلعب البلجيكي أشاب مع الفائز من الإيراني علي إيشكفاريان والإيكوادوري دارلين بانديلا على الميدالية الذهبية لهذا الوزن، بينما سيحصل لاعب مصر والخاسر من هذه المباراة كل منهما على الميدالية البرونزية.

وحققت مصر 3 ميداليات في الدورة قبل برونزية التايكوندو بواقع برونزية في السلاح عن طريق مازن العربي في سلاح السابر وبرونزية في الفروسية عن طريق أحمد إسلام النجار في منافسات قفز الحواجز للفرق ضمن منتخب قارة إفريقيا وبرونزية السباحة عن طريق عبد الرحمن سامح في سباق 50 متر حرة. طالع التفاصيل

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.