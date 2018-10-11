«الحوثيون» يدعون المنظمات الأممية لإسعاف الجرحى في مديرية «التحيتا» بالحديدة

دعت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الخميس، المنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، إلى التحرك لإسعاف الجرحى في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ونقلهم إلى مستشفيات المديريات الأخرى المحيطة أو إلى مدينة الحديدة.

وجاء في بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (التحالف العربي) استهدف وبصورة عنيفة ومتواصلة منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا، وأنباء عن سقوط العشرات ما بين شهداء وجرحى".

واتهم البيان، التحالف بمنع دخول وخروج سيارات الإسعاف من المنطقة لإسعاف الجرحى.

وحمٌل البيان، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية ما يحصل في اليمن على مدار الساعة.

ودعا البيان، الأمم المتحدة إلى التنديد بالتحالف في حالة رفض دخول المنظمات للقيام بمهامهم القانونية المعروفة للجميع في مثل هذه الأوضاع من الحروب.