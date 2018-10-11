بومبيو: لن نمول إعادة إعمار سوريا طالما بقيت القوات الإيرانية

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، من أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل إعادة إعمار سوريا طالما أنّ القوّات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تُغادر سوريا بشكل نهائي.



وتطرّق بومبيو إلى الوضع الجديد على الأرض الذي "يتطلّب إعادة تقييم مهمّة أمريكا في سوريا". ففي وقت تُشكّل هزيمة تنظيم "داعش" الهدف الأوّل، إلا أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُريد أيضًا "أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانيًا من سوريا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وقال بومبيو "إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوّات المدعومة إيرانيًا، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار".