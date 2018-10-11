الخميس 11 أكتوبر 2018 8:31 ص القاهرة القاهرة 23.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

بومبيو: لن نمول إعادة إعمار سوريا طالما بقيت القوات الإيرانية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 7:49 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 7:49 ص
حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، من أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل إعادة إعمار سوريا طالما أنّ القوّات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تُغادر سوريا بشكل نهائي.

وتطرّق بومبيو إلى الوضع الجديد على الأرض الذي "يتطلّب إعادة تقييم مهمّة أمريكا في سوريا". ففي وقت تُشكّل هزيمة تنظيم "داعش" الهدف الأوّل، إلا أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُريد أيضًا "أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانيًا من سوريا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بومبيو "إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوّات المدعومة إيرانيًا، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك