اتهام مسؤول صيني بالتجسس على شركات أمريكية لإنتاج معدات الطائرات

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على مسؤول صيني رفيع المستوى بتهمة التجسس على عدد من شركات أمريكية تنتج معدات الطائرات.



واتُهم يانجون شو، نائب مدير قسم إدارة أمن الدولة في إقليم جيانجسو الصيني، بالتجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة الأسرار التجارية من شركات مثل «جي إي أفييشن»، وهي شركة تابعة لشركة لـ"جنرال إلكتريك".



وذكر بيان للوزارة أن شو اعتقل في بلجيكا في أول أبريل وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.



وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز إن القضية ليست حادثة منعزلة.



وأضاف: "إنها جزء من سياسة اقتصادية شاملة لتنمية الصين على حساب الولايات المتحدة. لا يمكننا أن نتسامح مع دولة تسرق ثمار قوتنا العقلية. لن نتسامح مع دولة تحصد ما لا تزرعه".



وتصنع جنرال إلكتريك محركات الطائرات النفاثة والدوارات التوربينية، بالإضافة إلى قطع غيار الطائرات العسكرية والتجارية.



وسيمثل شو أمام محكمة اتحادية في سينسيناتي، بولاية أوهايو.