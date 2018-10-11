وزيرة التخطيط تعتمد 90 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك ومستشفى جامعة أسيوط

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون جنيه؛ تعزيزاً للخطة الاستثمارية لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 2018-2019؛ لمواجهة تكاليف الانتشار الجغرافي والتوسع في الأفرع الإقليمية لحوالي 10 أفرع على مستوى الجمهورية.

وذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزيرة صدقت بالموافقة أيضا على مبلغ 70 مليون جنيه؛ لإزالة التعثر لمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي التابع لجامعة أسيوط، بخطة العام المالي الحالي.

في هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط إن الموافقات الصادرة بشأن زيادة الاعتمادات لمختلف الجهات؛ تأتي تيسيراً للعمل بتلك الهيئات مما يعود بالنفع على المواطن من تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها، مشيرة إلى أن أي موافقة تأتي بعد دراسة كاملة للمشروع المقدم ودراسة مدي أهميته والفائدة العائدة منه على المواطن في المقام الأول، في إطار حرص الوزارة على حسن إدارة المال العام.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن التخصيص الموجه لصالح مستشفى جامعة أسيوط يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة إلى دعم المشروعات المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بالتوجيه واتخاذ اللازم نحو تشغيل المشروعات المتعثرة، والعمل على سرعة تنفيذها لما لها من مردود إيجابي وسريع لدى المواطنين.

يُذكر أن مشروع مستشفى الإصابات والطوارىء الجامعي بجامعة أسيوط، أول مستشفى متخصص في استقبال حالات الإصابات والطوارئ، حيث تشمل قسما خاصا للعمليات مجهز لاستقبال كافة حالات الإصابات بتخصصاتها الجراحية المختلفة، ويقع المشروع على مساحة 3200 متر مربع.