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قوات عراقية تعتقل داعشيا مفخخا بمحافظة ديالي

بغداد- د ب أ
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:56 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:56 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أحد عناصر أشبال الخلافة في تنظيم داعش، يرتدي حزاما ناسفا في مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالي، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقال مركز الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن قوات الاستخبارات العراقية ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالي ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي بأطراف قضاء خانقين كان يعتزم تنفيذ عملية إجرامية من خلال تفجير نفسه.

وأوضح أن الإرهابي "ينتمي لما يسمى أشبال الخلافة وقد تم تدريبه على العمليات الإرهابية الانتحارية".


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