مقتل 3 أشخاص جراء زلزال ضرب جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون، جراء زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين مساء الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي).



وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن "الضحايا لقوا حتفهم جراء سقوط ركام عليهم".



كما تضررت عدة منازل في جاوة الشرقية جراء الزلزال.



ووقع الزلزال عند الساعة 0144 بالتوقيت المحلي، 1844 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 61 كيلومترا شمال شرق سيتوبوندو الواقعة في جاوة الشرقية، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.



كما شعر بالزلزال سكان جزيرة بالي الإندونيسية، حيث يعقد اجتماع سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



ولا تزال إندونيسيا تتعافى من زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر تبعته موجات مد عاتية (تسونامي) الشهر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص في جزيرة سولاويسي.