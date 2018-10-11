«البنتاجون» يعلق تشغيل الطائرة «إف 35» بعد أول حادث تحطم لهذا الطراز

علقت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، بشكل مؤقت عمليات طيران الطائرات العسكرية «إف 35»، التي تنتجها شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن"، وذلك بعد أول حادث تحطم لطائرة من هذا الطراز، وهو ما دفعها إلى إجراء عمليات فحص لأسطول تلك المقاتلات.

وقالت وكالة (بلومبرج) للأنباء، إن التعليق جاء من قبل البنتاجون للسماح بإجراء عملية واسعة النطاق لفحص أنبوب الوقود داخل المحرك على أسطول طائرات «إف 35»، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس.

يذكر أن نظام طائرات «إف 35» يعد نظام التسليح الأمريكي الأكثر تكلفة.