قوات إسرائيلية تعتقل صيادين اثنين شمال قطاع غزة

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اعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية صباح اليوم الخميس صيادين اثنين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش القول إنه تم اعتقال صيادين شقيقين.

وأشار التقرير إلى أن عملية الاعتقال ترافقت مع إطلاق نار صوب مراكب الصيادين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر مياه البحر.