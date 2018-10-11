فاروق الفيشاوي: من لم يمت بالسرطان مات بغيره

قال الفنان فاروق الفيشاوي، إنه لا يخشى الإصابة بأي مرض في العالم، متابعًا: «من لم يمت بالسرطان مات بغيره، والموت علينا حق».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، «لازم الإنسان هيبقى مخضوض لكن يبقى قوي في ذات الوقت».

وأشار إلى اعتباره السرطان مجرد صداع، قائلًا: «إن الأيام أثبتت أنه سيصبح مجرد صداع، خاصة بعد أن تم اكتشاف علاج جديد».

وتابع: «الأطباء قالوا لي إن هناك علاجًا جديدًا للسرطان تم اكتشافه منذ عام، ولن يترك أي أثار جانبية عليَّ سواء من وقوع الشعر أو تغيير في الشكل»، معقبًا: «أن أول واحد هيستعمل النوع ده من علاج السرطان في مصر».

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان، لأول مرة خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حملت اسم النجمة الكبيرة نادية لطفى، وشهدت تكريم عدد كبير من الرموز الفنية على رأسهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان فاروق الفيشاوي، والمخرج أحمد يحيى، والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس.